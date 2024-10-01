Названо важное препятствие для разрешения США на удары ВСУ вглубь РФ

Украинские чиновники надеются, что США разрешат Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь РФ с использованием западного оружия после президентских выборов. Об этом пишет Associated Press.

В материале говорится, что Камала Харрис, вероятно, продолжит политику действующего президента США Джо Байдена в отношении Украины. Однако основным мотивом этой политики назван страх перед эскалацией, поскольку у придерживающихся ее американских лидеров нет хорошо продуманной стратегии по достижению победы Украины над Россией. Тем не менее, это не помешает им демонстрировать намерение оказывать Киеву долгосрочную поддержку, доказательством чего станет разрешение на использование ракет большой дальности для ударов по РФ.

«Байден слишком осторожен, чтобы дать это разрешение до выборов. <..> Но как только выборы закончатся, он может дать это разрешение», — заявил один из источников издания в комитете Конгресса по внешней политике.

До этого конгрессмен Эли Крейн заявил, что победа Харрис на выборах обернется эскалацией конфликта с РФ.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выборы идет бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее в Госдуме посчитали удары вглубь России основанием для применения ядерного оружия.