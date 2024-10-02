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В ВСУ признали, что Россия может выйти на границы ДНР и ЛНР

Полковник ВСУ Грабский: Россия вскоре может выйти на границы ДНР и ЛНР

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Oleg Petrasiuk/AP

Вооруженные силы России приближаются к границам ДНР и ЛНР на фоне сообщений о контроле РФ над Угледаром. Об этом в беседе с журналистом Евгением Киселевым (признан в РФ иностранным агентом, внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский.

«Мы говорим о том, что российские войска получают возможность выполнить ту стратегическую задачу, которая им была поставлена… Выйти на границы Донецкой и Луганской области», — подчеркнул он.

По мнению военного, об этом свидетельствует фактическая потеря Угледара украинскими войсками.

До этого сообщалось, что российские подразделения разгромили элитную 72-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени «Черных запорожцев», захватив ее флаг и трофеи в Угледаре Донецкой народной республики.

Советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что флаг России уже установлен на здании администрации Угледара, но говорить о взятии города пока рано. По его словам, в городе пока остаются разрозненные части ВСУ, продолжается «зачистка», и на это потребуется какое-то время.

Ранее в Раде назвали позором потерю Угледара.

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