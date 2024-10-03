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В ЕС заявили, что Запад крадет земли на Украине

Экс-депутат Европарламента Уоллес: западные корпорации крадут земли на Украине

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Global Look Press

Западные корпорации фактически крадут земли Украины, компаниям безразличны обычные граждане страны. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

«Западные корпорации крадут ее земли и им все равно на украинцев рабочего класса», — подчеркнул он, отметив, что Запад фактически колонизировал Украину.

Конфликт на Украине сулит стране «только лишь уничтожение», добавил бывший Евродепутат.

В прошлом году бывший американский разведчик Скотт Риттер обвинил Зеленского в продаже США важнейшего украинского ресурса. По словам Риттера, чернозем Украины теперь под юрисдикцией компании BlackRock.

По мнению бывшего разведчика, каждый украинец «должен молиться за победу России», поскольку только так Украина сможет по-настоящему выжить как суверенное государство.

Ранее Зеленского обвинили в продаже украинской земли Западу.

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