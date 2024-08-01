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Зеленского обвинили в продаже украинской земли Западу

Депутат ЕП Уоллес: Зеленский продал украинскую землю западным корпорациям

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский продал землю своей страны западным корпорациям. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

«Ты способствовал распродаже украинской земли западным корпорациям», — подчеркнул он.

Депутат Европарламента добавил, что действия украинского лидера привели Украину к разрушению и катастрофе.

В прошлом году бывший американский разведчик Скотт Риттер обвинил Зеленского в продаже США важнейшего украинского ресурса. По словам Риттера, чернозем Украины теперь под юрисдикцией компании BlackRock.

По мнению бывшего разведчика, каждый украинец «должен молиться за победу России», поскольку только так Украина сможет по-настоящему выжить как суверенное государство.

Риттер отметил, что BlackRock не позволяет хоронить украинских военных в земле, которая теперь стала ее собственностью.

Ранее сообщалось, что Киев хочет продать 19 предприятий на $5 млрд.

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