В США раскрыли, что Иран считает «красной линией» на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Власти Ирана дали понять, что потенциальные атаки Израиля на объекты нефтегазовой сферы Ирана станут для Тегерана «красной линией». Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Тегеран давно давал понять, что атаки на его нефтегазовую промышленность станут «красной линией»», — говорится в сообщении издания.

Израильские чиновники сообщили своим американским коллегам, что «не чувствуют необходимости наносить ответный удар по Ирану немедленным и масштабным образом», добавляет газета.

При этом в Соединенных Штатах и Европе все же опасаются, что Израиль может нанести удар по экономическим целям в Иране. Это может оказаться упомянутой «красной линией» для Ирана.

До этого сообщалось, что Израиль и США обсуждают возможность удара по формированиям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сирии и Йемене в качестве ответа Ирану.

Ранее Россия осудила нападение Израиля на Ливан.