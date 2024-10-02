Россия осудила нападение Израиля на Ливан

Ближневосточный регион скатывается в пучину большой войны. Об этом заявил постоянный председатель России в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, слова которого передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия решительно осуждает нападение Израиля на Ливан и призывает немедленно прекратить боевые действия.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу. Позже были опубликованы кадры авиаудара.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ сообщил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана. «Хезболлу» поддержал Иран, запустив вечером того же дня в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее ООН обратилась к мировому сообществу из-за ситуации на Ближнем Востоке.