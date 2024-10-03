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Дебаты кандидатов в вице-президенты США не установили явного победителя

CNN: дебаты кандидатов в вице-президенты США не установили явного победителя

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Annabelle Gordon/Consolidated News Photos, Phil Lewis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дебаты кандидатов в вице-президенты США не выявили явного победителя. Это следует из опроса, проведенного телеканалом CNN.

Так, 51% участников опроса отдали свое предпочтение кандидату от Республиканской партии Джей Ди Вэнсу. При этом 37% респондентов уверены, что демократ Тим Уолз успешнее защитил кандидата в президенты от своей партии — Камалу Харрис, относительно Вэнса такого мнения придерживаются 33% опрошенных.

Согласно результатам опроса, только 1% американцев решили проголосовать за другого кандидата на предстоящих выборах президента.

Опрос CNN проводился 1 октября, в нем приняли участие 574 граждан США, смотревших дебаты. Погрешность составляет 5,3 процентных пункта.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. За президентское кресло будут бороться Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев. Действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки в июле.

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.

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Выборы в США — 2024
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