Новый полпред в УрФО заявил, что готов выполнять поставленные задачи

Новый полпред в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что готов выполнять поставленные задачи. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Владимирович, я солдат, я буду работать и служить Родине там, где я буду нужен на данный момент», — сказал Жога.

Жога был назначен полномочным представителем президента России в УрФО 2 октября. Соответствующий указ подписал Путин, документ уже вступил в силу. До этого Жога занимал пост главы Народного совета Донецкой народной республики.

В этот же день президент России провел встречу с полпредом. Глава государства подчеркнул, что «это важная работа», так как именно на Урале сосредоточено большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса. При этом Путин выразил уверенность, что депутаты Народного совета ДНР найдут достойную замену Жоге на посту главы парламента.

Ранее Путин рассказал о назначениях участников программы «Время героев».