Российское посольство рекомендует воздержаться от поездок в Иран

Российское посольство в Тегеране рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Иран до нормализации ситуации в регионе на фоне обострения отношений Израиля и Ирана. Об этом говорится в Telegram-канале посольства.

«В связи с обострением положения вокруг Ирана Роспосольство рекомендует гражданам Российской Федерации временно, до нормализации ситуации, воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран», — говорится в сообщении диппредставительства.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее сообщалось, что Израиль намерен дальше наступать на Ливан после атаки Ирана.