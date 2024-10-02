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Израиль намерен дальше наступать на Ливан после атаки Ирана

NYT: Израиль на фоне атаки Ирана намерен далее продвигаться вглубь Ливана

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Baz Ratner/AP

Израильская армия на фоне проведенной Ираном накануне ракетной атаки намерена далее продвинуться вглубь территории Ливана «на несколько миль». Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The New York Times.

«Масштабы вторжения Израиля в южный Ливан пока не ясны, но израильские официальные лица сообщили The New York Times, что части сил вторжения могут продвинуться на несколько миль за пределы границы», — говорится в сообщении газеты.

Отмечается, что власти Израиля предупредили жителей более двух десятков ливанских приграничных городов эвакуироваться, а в среду утром они снова предостерегли местных от поездок к югу от реки Литани.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее в Кремле рассказали о реакции России в случае полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

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