Путин подписал закон об освобождении участников СВО от уголовной ответственности

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, которые проходят военную службу. Документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

Закон дополняет положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ. Автором законодательной инициативы стал Верховный суд. Закон позволит освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, которые проходят военную службу в период мобилизации или заключили контракт с Минобороны РФ.

Также подсудимые могут заключать контракт о прохождении военной службы в период мобилизации, военного положения и в военное время.

23 сентября правительство России одобрило законопроект, в рамках которого участники специальной военной операции (СВО) смогут освободиться от уголовной ответственности на стадии судебного производства. Позднее Совфед одобрил закон об освобождении участников СВО от уголовного наказания на стадии суда.

Ранее в Госдуме оценили идею обязать клубы РПЛ отправлять часть средств на нужды СВО.