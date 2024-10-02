Украинские войска, нанося удары по мирному населению Донбасса, вымещают свою злобу на людей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент издания «Лента.ру».

Она подчеркнула, что атаки ВСУ против мирных жителей Донбасса являются местью от «приверженцев свободы и демократии», а также вымещением ненависти на детях региона.

До этого Захарова заявляла, что украинский лидер Владимир Зеленский уничтожил 127 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошедших подготовку на Западе.

Также она в преддверии Генассамблеи ООН в конце сентября выразила надежду, что избежит встречи с Зеленским в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Ранее МИД РФ сделал заявление по поводу переговоров по Украине.