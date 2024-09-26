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МИД РФ сделал заявление по поводу переговоров по Украине

Захарова: Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине

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Petrov Sergey/Global Look Press

Москва никогда не отказывалась от переговоров по конфликту на Украине, но не нужно называть переговорами то, что ими не является. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы откликаемся на переговоры, которые являются переговорами — каждый раз во имя мира, во имя будущего, во имя договоренности и взаимоуважения друг к другу. Просто не надо называть переговорами то, что является на самом деле мифом, мифологией, мифотворчеством, каким-то очередным витком обмана, западней или еще чем-то», — сказала она.

При этом Захарова заявила, что предлагаемые Киевом условия не являются переговорами.

25 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о возможности мирного разрешения конфликта на Украине.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), что Запад дал указание Украине отказаться от достигнутых весной 2022 года договоренностей по урегулированию украинского конфликта ради нанесения России поражения.

Он в рамках пленарного заседания ВЭФ также сказал, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров по Украине, однако этот процесс должен происходить не на основе «эфемерных требований» Киева.

Ранее Лавров обсудил с Ван И урегулирование украинского кризиса.

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