Глава Палестины примет участие в саммите БРИКС в Казани

Президент Палестины Махмуд Аббас принял приглашение на предстоящий саммит БРИКС, который пройдет в октябре в Казани. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, слова которого передает газета «Известия».

«Глава Палестинской Национальной Автономии Махмуд Аббас имеет приглашение, и он его принял, прибыть в Казань», — рассказал он.

29 сентября стало известно, что Гвинея-Бисау получила приглашение на саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее сообщалось, что еще одна страна примет участие в саммите БРИКС в Казани.