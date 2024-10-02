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Президент Ирана посетит Катар на фоне обострения с Израилем

Президент Ирана Пезешкиан не стал отменять визит в Катар

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Morteza Fakhri Nezhad/IRIB/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан не стал отменять запланированный визит в Катар на фоне ракетной атаки страны на Израиль. Об этом пишет иранское агентство IRNA.

«Сегодня поеду в Катар», — передает слова президента агентство.

До этого официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу сообщал, что все авиарейсы на территории Ирана отменены до утра 3 октября на фоне обострения противостояния с Израилем.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявлял, что военный конфликт Ирана с Израилем может привести к тому, что будут повреждены объекты ядерной инфраструктуры, а также несет угрозу применения ядерного оружия.

Ранее летевший в Катар правительственный борт вернулся в Москву.

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