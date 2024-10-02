Летевший в Катар борт Чернышенко вернулся в Москву после остановки в Минводах

Летевший в Катар борт с делегацией РФ во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко вернулся в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Других подробностей не приводится.

Незадолго до этого агентство РИА Новости сообщало, что летевший в Катар самолет делегации РФ во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко развернулся и сел в Минеральных Водах в связи с закрытием воздушного пространства Ирана.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. По информации газеты The Jerusalem Post, в ходе обстрела Тегеран выпустил по израильской территории около 400 снарядов.

В Иране заявили, что не менее 80% ракет, выпущенных из Ирана, смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» и поразить цели.

Ранее правительственный самолет РФ оказался единственным в небе над Ираном.