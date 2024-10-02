Глава МИД Армении ответил на вопрос о выходе страны из ОДКБ

Армения просчитывает соответствующие риски, когда речь заходит о потенциальном выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом на форуме по безопасности в Варшаве заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, его слова приводит ТАСС.

«Процесс, который может произойти, должен быть хорошо просчитан», - отметил глава внешнеполитического ведомства Армении.

По словам Мирзояна, стабильность Армении должна быть приоритетом для развития государства.

Он подчеркнул, что вопрос о выходе страны из ОДКБ не является простым.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова премьера Армении Никола Пашиняна о том, что ОДКБ создает угрозу суверенитету Армении, противоречащими здравому смыслу.

18 сентября Пашинян предупредил, что Ереван близок к точке невозврата в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности.

Ранее Пашиняна назвали инструментом США в борьбе с РФ.