Пашиняна назвали инструментом США в борьбе с РФ

Американский обозреватель Эндрю Корыбко назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна инструментом США в борьбе с РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«США пытаются вырвать Армению из сферы влияния России с момента прихода Пашиняна к власти в результате «бархатной революции» 2018 года», — заявил Корыбко.

По его словам, после поражений Армении в Нагорном Карабахе в 2020 и 2023 году США активировали политику в отношении Армении, пытаясь убедить национальную элиту страны в возможности заменить Россию в качестве поставщика безопасности на Запад. Эксперт выразил мнение, что целью США является воздействие на убеждения населения, а также на Россию, которую они хотят побудить исключить Армению из ОДКБ.

«В любом случае, это именно то, чего хотят добиться США, чтобы создать видимость того, что Россия теряет союзников. Однако маловероятно, что Россия клюнет на приманку, поскольку до сих пор она проявляла святое терпение», — заявил Корыбко.

До этого Пашинян заявил, что Армения готова к стратегическому партнерству с США.

Ранее Пашинян впервые за несколько месяцев встретился с Путиным.