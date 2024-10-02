Потеря украинскими войсками Угледара в ДНР усилит давление на украинского лидера Владимира Зеленского, который так и не смог продвинуть свой «план победы» в США. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Несмотря на захват относительно небольшого поселения, которое в основном лежит в руинах, падение Угледара может усилить давление на Зеленского», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что взятие Россией под контроль города Угледара предоставляет российским вооруженным силам «потенциально улучшенную логистическую позицию» на поле боя.

Агентство напоминает, что украинский лидер предпринял дипломатическую попытку в США продвинуть «план победы», направленный на оказание давления на РФ, однако соответствующая инициатива была встречена «вяло».

До этого сообщалось, что украинский генштаб перестал упоминать в фронтовых сводках город Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). в последний раз город фигурировал в отчете генштаба утром 1 октября. В этот день российские военкоры сообщили о взятии Угледара. По словам военного корреспондента Руслана Татаринова, автора Telegram-канала «Шепот фронта», подразделения ВС РФ заняли центр города.

Ранее в Госдуме заявили о будущем расцвете Угледара.