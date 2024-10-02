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Путин уверен в развитии отношений РФ и КНР

Путин выразил уверенность, что РФ и КНР продолжат укреплять отношения

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Москва и Пекин продолжат укреплять двусторонние отношения и способствовать поддержанию безопасности в мире, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Глава государства направил китайскому лидеру Си Цзиньпину поздравительное послание по случаю 75-летия с момента установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином. В нем он выразил уверенность, что в будущем РФ и КНР будут в полной мере реализовывать двусторонние договоренности.

«Уверен, что стороны <...> продолжат укреплять российско-китайское всеобъемлющее стратегическое сотрудничество и партнерство в новую эпоху, а также содействовать безопасности и стабильности в Евразии и во всем мире», — подчеркнул Путин.

Также он обратил внимание, что сотрудничество РФ и КНР выдержало испытание временем. По словам российского лидера, сейчас взаимодействие двух государств находится на высочайшем уровне за всю историю.

2 октября Си Цзиньпин назвал отношения между Москвой и Пекином «беспроигрышным взаимодействием». Как он отметил, РФ и КНР намерены и дальше объединять усилия для поддержания мира и стабильности во всем мире.

Ранее посол РФ высказался о позиции КНР по украинскому конфликту.

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