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Кандидаты в вице-президенты США на дебатах дважды упомянули Путина

Кандидаты в вице-президенты США Вэнс и Уолз на дебатах дважды упомянули Путина

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Annabelle Gordon/Consolidated News Photos, Phil Lewis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс и губернатор штата Миннесота Тим Уолз, которые являются кандидатами в вице-президенты США от Республиканской и Демократической партий, во время теледебатов дважды упомянули президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Демократ и республиканец по разу упомянули главу российского государства. При этом Вэнс один раз упомянул «русских», говоря о президентских выборах 2016 года. Украину оба политика и вовсе не упоминали.

Дебаты Вэнса и Уолза прошли в прямом вечернем эфире в студии телекомпании CBS в Нью-Йорке.

10 сентября состоялись дебаты между двумя кандидатами в президенты Соединенных Штатов от республиканцев и демократов — Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

В ходе прений Трамп заявил, что организует переговоры России и Украины и «сведет» президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Также в рамках дебатов он сказал, что завершит украинский конфликт еще до вступления в должность главы государства.

Ранее Вэнс заявил, что ему не важна судьба Украины.

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