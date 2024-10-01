Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не планируются. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Таким образом в Кремле опровергли сообщения о предстоящем звонке Нетаньяху.

До этого портал Ynet без ссылок на источники сообщил, что Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может во вторник, 1 октября, позвонить президенту России Владимиру Путину для того, чтобы попросить Россию убедить Иран не наносить удар по Израилю.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее миротворцы ООН охарактеризовали операцию Израиля в Ливане.