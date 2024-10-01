Эрдоган рассказал, какая страна может стать следующей целью Израиля

Следующей целью для атак со стороны израильских войск после сектора Газа и Ливана могут стать «турецкие земли». Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости.

«Говорю открыто: после Палестины и Ливана земли нашей родины станут тем местом, на которое обратит свой взор израильская администрация, действующая в иллюзии земли обетованной», — сказал глава республики.

По его словам, сейчас Израиль совершает геноцид на территории сектора Газа и организовывает террористические атаки на Ливан. Эрдоган добавил, что одновременно с этим еврейское государство пытается втянуть в ближневосточный конфликт и другие страны региона.

23 сентября израильские войска объявили о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане. В качестве ее основной цели было заявлено уничтожение военной инфраструктуры движения «Хезболла».

В ночь на 1 октября в Израиле заявили о готовности к проведению ограниченных наземных рейдов на ливанской территории. Позже в еврейском государстве анонсировали мобилизацию четырех резервных бригад для выполнения задач в рамках операции против «Хезболлы».

Ранее в Израиле пообещали быстро закончить операцию в Ливане.