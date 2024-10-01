Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американские издания убрали из статей упоминания о возможных ударах вглубь РФ

AP и WP убрали из статей упоминания о возможных ударах вглубь РФ

close
Andrew Harnik/AP

Associated Press и The Washington Post убрали из статей упоминания о возможном разрешении президента США Джо Байдена на удары вглубь РФ американским оружием после завершения выборов в США. Обновленный материал можно увидеть тут.

Изначальная версия «провисела» на сайте около четырех часов. Отметим, что действующий президент США снял свою кандидатуру с выборов.

До этого The Associated Press писало, со ссылкой на представителя комитета конгресса по внешней политике, что президент США Джо Байден «слишком осторожен, чтобы дать это разрешение до выборов. <...> Но как только выборы закончатся, он может дать это разрешение», на что и надеются в Киеве.

В материале говорится, что вице-президент и кандидат в президенты Камала Харрис, вероятно, продолжит политику действующего главы государства США Джо Байдена в отношении Украины. Однако основным мотивом действий администрации Байдена назван страх перед эскалацией, поскольку у придерживающихся ее чиновников нет хорошо продуманной стратегии по достижению победы Украины над Россией.

Ранее Госдеп писал, что Украина может бить вглубь РФ оружием, которое произвела самостоятельно.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами