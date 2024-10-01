Американские издания убрали из статей упоминания о возможных ударах вглубь РФ

Associated Press и The Washington Post убрали из статей упоминания о возможном разрешении президента США Джо Байдена на удары вглубь РФ американским оружием после завершения выборов в США. Обновленный материал можно увидеть тут.

Изначальная версия «провисела» на сайте около четырех часов. Отметим, что действующий президент США снял свою кандидатуру с выборов.

До этого The Associated Press писало, со ссылкой на представителя комитета конгресса по внешней политике, что президент США Джо Байден «слишком осторожен, чтобы дать это разрешение до выборов. <...> Но как только выборы закончатся, он может дать это разрешение», на что и надеются в Киеве.

В материале говорится, что вице-президент и кандидат в президенты Камала Харрис, вероятно, продолжит политику действующего главы государства США Джо Байдена в отношении Украины. Однако основным мотивом действий администрации Байдена назван страх перед эскалацией, поскольку у придерживающихся ее чиновников нет хорошо продуманной стратегии по достижению победы Украины над Россией.

Ранее Госдеп писал, что Украина может бить вглубь РФ оружием, которое произвела самостоятельно.