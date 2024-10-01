В Совфеде объяснили, почему Запад не вводит санкции против Израиля

Коллективный Запад живет двойными стандартами, поэтому не вводит рестрикций в отношении Израиля за его действия в секторе Газа и Ливане, но осуждает при этом Россию. Такое мнение в беседе с НСН высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Как отвечают нам на протяжении многих десятилетий наши западные коллеги — «это другое». Просто пора вразумить, что те, кого мы называем коллективным Западом, живут в парадигме колониалистов и в значительной степени расистов. <...> В их понимании все, что нужно им — хорошо, а все, что им мешает — подлежит уничтожению. Больше ничего», — сказал Климов.

Он добавил, что это далеко не первая и не последняя такого рода операция, которую проводит Израиль.

30 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ограниченную по масштабам наземную операцию на юге Ливана. Что не так с названием операции «Стрелы севера», на чьей стороне преимущество и как «второй фронт» скажется на действиях Цахал в Палестине, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее миротворцы ООН обвинили Израиль в нарушении суверенитета Ливана.