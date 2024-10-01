Украинский кабмин на фоне мобилизации в стране изменил порядок призыва на военную службу, теперь командирам воинских частей на Украине можно набирать солдат и предоставлять им направление для прохождения военно-врачебной комиссии, минуя военкоматы. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Кабмин внес изменения в порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации», - сообщил депутат.

По словам Гончаренко, командирам воинских частей дается право комплектовать боевые воинские части за счет добровольцев, желающих проходить службу по призыву.

До этого сотруднику военкомата на Украине назначили штраф за то, что он ударил мужчину при вручении повестки. По информации издания, Садгорский районный суд города Черновцы оштрафовал сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования) на 850 гривен ($20,6).

Ранее на Украине признали незаконной мобилизацию лиц моложе 25 лет.