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На Украине признали незаконной мобилизацию лиц моложе 25 лет

Суд Закарпатья: мобилизация лиц моложе 25 лет является незаконной

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Shutterstock/Mehaniq

Закарпатский окружной административный суд в Украине постановил, что мобилизация граждан моложе 25 лет является незаконной. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Политика страны».

Это решение было принято в ходе рассмотрения иска, связанного с мобилизацией 23-летнего молодого человека.

В своем вердикте суд указал, что во время военного положения подлежать призыву могут только те, кто достиг возраста 25 лет, а также те, кто проходил срочную службу или имел военную кафедру и находится в запасе.

«Это прецедент. Можно представить, сколько людей теперь обратятся в суды, чтобы отстоять свои права. Сколько дел будет находиться на рассмотрении», — прокомментировал решение суда депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

23 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров, подводя итоги своего первого года на этом посту, заявил, что мобилизация украинцев в ВСУ увеличилась втрое. По словам главы украинского военного ведомства, этого результата удалось достичь благодаря цифровизации, в частности внедрению электронных военно-учетных документов.

Ранее в США призвали Киев немедленно мобилизовать еще 300 тысяч человек в ВСУ.

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