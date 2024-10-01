Иванишвили: Грузия ходит по «краю пропасти»

«Грузинской мечте» приходится идти по «краю пропасти», чтобы не допустить вовлечения Грузии в боевые действия, а также революций в стране, спровоцированных внешними и внутренними врагами. Об этом заявил основатель и почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Парламентарий подчеркнул, что в случае победы на парламентских выборах, которые пройдут 26 октября, «Грузинская мечта» не допустит «огненного дождя над городами и селами Грузии, над детьми». Он также призвал граждан республики показать в ходе избирательной кампании «беспрецедентный пример единения».

«Никто не должен усомниться, что население Грузии выбирает мир, а не войну, не иностранных агентов, а команду, которая защищает интересы народа Грузии, не псевдолиберальные ценности, а ценности, основанные на семье, вере и независимости», — сказал он.

В конце сентября Иванишвили заявил, что враждебные внешние силы и оппозиция стремятся «стереть Грузию с карты». В таком случае, по его словам, конфликт 2008 года может «показаться пустяком».

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркивал, что власти республики сделают все для того, чтобы не допустить «майдана» и «украинизации».

Ранее глава грузинского кабмина объяснил, зачем на предвыборных баннерах военные сцены.