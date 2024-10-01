Маск заявил, что Байден мог бы помочь Северной Каролине, если бы она была украинской

Американский президент Джо Байден немедленно отправил бы необходимую помощь штату Северная Каролина, пострадавшему от урагана, если бы регион был бы «украинским». Так предприниматель Илон Маск отреагировал на пост в соцсети X (бывшая Twitter) на украинском языке с просьбой о государственной помощи штату.

Пользователь социальной сети на украинском языке обратился к главе государства с просьбой помочь «украинскому городу» Эшвилл в «украинском штате» Северная Каролина.

Маск отреагировал на соответствующую просьбу смеющимся смайлом.

«Шестьдесят миллиардов долларов будут переведены немедленно», - сыронизировал американский бизнесмен, оформив это высказывание как «цитату» Байдена.

В конце сентября Байден дал указание Пентагону выделить все предназначенные Украине средства в области безопасности до конца срока его полномочий.

Ранее Трамп обвинил Зеленского в нежелании прекращать конфликт на Украине.