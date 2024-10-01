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Маск заявил, что Байден мог бы помочь Северной Каролине, если бы она была украинской

Маск: Байден помог бы Северной Каролине, если бы она была украинской

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский президент Джо Байден немедленно отправил бы необходимую помощь штату Северная Каролина, пострадавшему от урагана, если бы регион был бы «украинским». Так предприниматель Илон Маск отреагировал на пост в соцсети X (бывшая Twitter) на украинском языке с просьбой о государственной помощи штату.

Пользователь социальной сети на украинском языке обратился к главе государства с просьбой помочь «украинскому городу» Эшвилл в «украинском штате» Северная Каролина.

Маск отреагировал на соответствующую просьбу смеющимся смайлом.

«Шестьдесят миллиардов долларов будут переведены немедленно», - сыронизировал американский бизнесмен, оформив это высказывание как «цитату» Байдена.

В конце сентября Байден дал указание Пентагону выделить все предназначенные Украине средства в области безопасности до конца срока его полномочий.

Ранее Трамп обвинил Зеленского в нежелании прекращать конфликт на Украине.

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