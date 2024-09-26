Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп обвинил Зеленского в нежелании прекращать конфликт на Украине

Трамп: Зеленский отказался от сделки по завершению украинского конфликта

close
Jonathan Ernst/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский не стремится к завершению конфликта с Россией, отказываясь заключать соответствующую сделку, заявил на предвыборном митинге в штате Северная Каролина кандидат в президенты США Дональд Трамп. Его цитирует газета Financial Times.

По словам Трампа, Вашингтон дает миллиарды долларов Киеву в то время, как Зеленский отказывается договариваться об урегулировании конфликта.

«Не существует сделки, которая была бы лучше, чем ситуация, в которой сейчас находится Украина — у вас есть только уничтоженная страна», — резко высказался республиканец.

Он также назвал грязными критические заявления Зеленского в свой адрес.

24 сентября Трамп заявил, что не стоит ждать поражения России в конфликте с Украиной, поскольку русские победили Гитлера и Наполеона. Он добавил, что США в российско-украинский конфликт втянули президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, которые теперь «не могут вылезти».

Ранее стали известны причины отказа Трампа от встречи с Зеленским в Нью-Йорке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами