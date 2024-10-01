Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти РФ рассматривают возможность информирования о внесудебном банкротстве через «Госуслуги»

Путин поручил обеспечить информирование о внесудебном банкротстве через «Госуслуги»

close
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить информирование о внесудебном банкротстве через «Госуслуги» тех категорий граждан, которые получают соцвыплаты. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что речь идет о пенсионерах и семьях с детьми. Соответствующее поручение президент дал Социальному фонду и Минцифры РФ.

«Обеспечить информирование пенсионеров и получающих социальные выплаты семей с детьми о возможностях проведения процедуры внесудебного банкротства гражданина, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», — говорится в документе.

До этого портал «ЯрНьюс» сообщал, что жительница Ярославской области выставила квартиру на продажу после звонка мошенников.

Мошенники обещали россиянке оформить соцвыплаты, и для этого 79-летняя женщина назвала свой ИНН. Позже с ней связались якобы сотрудники банка и заявили, что ее данными воспользовались мошенники, после чего похитили деньги на депозите и отправили их в «недружественную страну».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами