Власти РФ рассматривают возможность информирования о внесудебном банкротстве через «Госуслуги»

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить информирование о внесудебном банкротстве через «Госуслуги» тех категорий граждан, которые получают соцвыплаты. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что речь идет о пенсионерах и семьях с детьми. Соответствующее поручение президент дал Социальному фонду и Минцифры РФ.

«Обеспечить информирование пенсионеров и получающих социальные выплаты семей с детьми о возможностях проведения процедуры внесудебного банкротства гражданина, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», — говорится в документе.

До этого портал «ЯрНьюс» сообщал, что жительница Ярославской области выставила квартиру на продажу после звонка мошенников.

Мошенники обещали россиянке оформить соцвыплаты, и для этого 79-летняя женщина назвала свой ИНН. Позже с ней связались якобы сотрудники банка и заявили, что ее данными воспользовались мошенники, после чего похитили деньги на депозите и отправили их в «недружественную страну».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.