Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Великобритании раскрыли одну из главных проблем ВСУ на фронте

Меркурис: ВСУ подвергаются значительной опасности из-за дефицита бронетехники

close
Oleg Petrasiuk/AP

Украинские военнослужащие находятся в огромной опасности из-за нехватки на фронте военной техники. Об этом в своем блоге заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Многие из военнослужащих участвуют в боевых действиях на гражданских автомобилях, подвергаясь… опасности из-за российских беспилотников, артиллерии и авиаударов», - подчеркнул он.

По словам Меркуриса, армия РФ значительно превосходит ВСУ, а дисбаланс в бронетехнике и оружии приводит к значительным потерям для Украины.

До этого сообщалось, что украинские военные, находящиеся на передней линии фронта, выступают за переговоры с Россией.

По словам военного по имени Юрий, его страшит то, что украинский конфликт может затянуться на многие годы. FT отмечает, что другие украинские солдаты тоже призывают к мирным переговорам.

Ранее в Раде назвали российских командиров искусными военными.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами