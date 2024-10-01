Украинские военнослужащие находятся в огромной опасности из-за нехватки на фронте военной техники. Об этом в своем блоге заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Многие из военнослужащих участвуют в боевых действиях на гражданских автомобилях, подвергаясь… опасности из-за российских беспилотников, артиллерии и авиаударов», - подчеркнул он.

По словам Меркуриса, армия РФ значительно превосходит ВСУ, а дисбаланс в бронетехнике и оружии приводит к значительным потерям для Украины.

До этого сообщалось, что украинские военные, находящиеся на передней линии фронта, выступают за переговоры с Россией.

По словам военного по имени Юрий, его страшит то, что украинский конфликт может затянуться на многие годы. FT отмечает, что другие украинские солдаты тоже призывают к мирным переговорам.

Ранее в Раде назвали российских командиров искусными военными.