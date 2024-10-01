В российской армии много профессиональных и искусных военных командиров. Об этом в беседе с «Украинской правдой» заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин.

«Там есть довольно искусные командиры», — подчеркнул он.

По словам украинского депутата, в корне неверно оценивать российскую армию как некомпетентную и небоеспособную. Он отметил, что заявления на Украине об армии России как об «армии дебилов» неверны.

Рахманин добавил, что у ВС РФ есть не только большой опыт ведения боевых действий, но и постоянное обучение.

До этого сообщалось, что украинские военные, находящиеся на передней линии фронта, выступают за переговоры с Россией.

Один из украинских военнослужащих заявил, что его страшит то, что украинский конфликт может затянуться на многие годы. FT отмечает, что другие украинские солдаты тоже призывают к мирным переговорам.

Ранее Марочко назвал число солдат ВСУ, уничтоженных в ЛНР за месяц.