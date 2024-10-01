Марочко назвал число солдат ВСУ, уничтоженных в ЛНР за месяц

Российские военнослужащие в сентябре текущего года отразили 114 попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть на территорию Луганской народной республики и уничтожили почти 47 тысяч украинских военных и наемников. Об этом сообщил в интервью ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Потери ВСУ за указанный период составили около 46 835 украинских солдат и наемников, что на 4 755 больше по сравнению с августом, уточнил Марочко.

Эксперт добавил, что в сентябре российские бойцы уничтожили 80 танков, 521 орудие полевой артиллерии, 27 реактивных систем залпового огня, 115 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 201 полевой склад боеприпасов и почти 1,3 тысячи различных боевых машин армии Украины.

Накануне, 30 сентября, президент России Владимир Путин особо отметил мужество и решимость российских военнослужащих, сражающихся на передовой в зоне специальной военной операции.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.