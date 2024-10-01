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Турция может отказаться от членства в ЕС

Аналитик Озер: Турция планирует отказаться от цели по членству в ЕС

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Osman Orsal/AP

Турция планирует отказаться от своих целей по членству в ЕС, Анкара может стать «мостом» между Евросоюзом и БРИКС. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

«Администрация... планирует отказаться от цели полноправного членства в отношениях с Евросоюзом и перейти к модели «привилегированного партнерства», — подчеркнул он.

По словам Озера, Анкара стремится создать «своего рода страну-мост», которая бы могла объединить членство Турции в БРИКС и Таможенный союз ЕС.

До этого зампредседателя турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу заявил, что одобрение турецким парламентом вступления страны в БРИКС станет нелегким процессом, поскольку в правительстве находится много прозападных политиков.
Он назвал очень важным фактом и «большой политической смелостью» со стороны Анкары подать заявку на вступление в БРИКС, даже когда в парламенте «так много западников».

Ранее еще одна страна подтвердила свое участие в саммите БРИКС в Казани.

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