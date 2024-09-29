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Еще одна страна подтвердила свое участие в саммите БРИКС в Казани

МИД Гвинеи-Бисау подтвердил участие страны в саммите БРИКС в Казани

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Владимир Песня/РИА Новости

Гвинея-Бисау получила приглашение на саммит БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, и будет присутствовать на мероприятии. Об этом заявил министр иностранных дел страны Карлос Перейра, слова которого передает РИА Новости.

При этом дипломат сообщил, что уровень участия страны пока не определен.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

14 сентября официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, станет мировой сенсацией. В своей речи Захарова обратила внимание, что к текущему моменту РФ в качестве председателя в БРИКС провела уже более 150 мероприятий различных уровней. Однако центральным событием станет саммит в столице республики Татарстан.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее спикер парламента Турции заявил, что вступление Анкары в БРИКС будет выгодно всему миру.

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