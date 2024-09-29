Еще одна страна подтвердила свое участие в саммите БРИКС в Казани

Гвинея-Бисау получила приглашение на саммит БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, и будет присутствовать на мероприятии. Об этом заявил министр иностранных дел страны Карлос Перейра, слова которого передает РИА Новости.

При этом дипломат сообщил, что уровень участия страны пока не определен.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

14 сентября официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, станет мировой сенсацией. В своей речи Захарова обратила внимание, что к текущему моменту РФ в качестве председателя в БРИКС провела уже более 150 мероприятий различных уровней. Однако центральным событием станет саммит в столице республики Татарстан.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее спикер парламента Турции заявил, что вступление Анкары в БРИКС будет выгодно всему миру.