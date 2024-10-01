Поддержка Швейцарией мирного плана КНР и Бразилии по Украине стала закономерным итогом неверной и нереалистичной политики украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Швейцарская поддержка мирного плана Китая-Бразилии - вещь закономерная», - подчеркнул он.

По словам Дубинского, Зеленский «всех кинул» в начале лета 2024 года, поскольку в преддверии конференции по Украине в Швейцарии на самом деле не планировал организацию переговоров по урегулированию конфликта.

Швейцария, отметил депутат Рады, «стали подельниками» Зеленского по «мирному саммиту» по Украине, однако впоследствии «отвернулась» от украинского лидера.

До этого руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо заявлял, что мирный план Зеленского не является единственной инициативой урегулирования кризиса. Он добавил, что Швейцария готова рассмотреть любой мирный план, основанный на международном праве и Уставе ООН.

29 сентября министерство иностранных дел Украины выразило разочарование тем, что Швейцария поддержала мирную инициативу по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. В заявлении отметили, что не могут понять логики решения правительства страны, поскольку именно с ними был организован первый «саммит мира» и именно это государство участвует в тематических конференциях по конкретным пунктам «формулы мира» Зеленского.

Ранее на Украине рассказали о неожиданном требовании Запада к Зеленскому.