Подозреваемый в покушении на Трампа отказался признавать свою вину в суде

Американец Райан Уэсли Раут, обвиняемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, в суде отказался признать свою вину. Об этом сообщает РИА Новости.

Раут отверг все пять пунктов из предъявленного ему обвинения, заявил о своей невиновности и потребовал проведения суда присяжных.

Покушение, о котором идет речь, произошло 15 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде. Некий мужчина направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба Дональда Трампа, когда экс-глава Белого дома был на поле. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся. Позднее его задержали. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Инцидент произошел спустя два месяца после первого покушения на Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании. Тогда в политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали.

Ранее в сети появилось письмо покушавшегося на Трампа американца Раута, в котором он признает свою вину.