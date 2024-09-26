Люди с расстройствами психики реже прививаются от COVID-19, выяснили ученые

Ученые из Каролинского института обнаружили, что лица с расстройствами психики и наркозависимостью реже прививаются от COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследователи проанализировали данные семи исследований в пяти странах (Швеции, Норвегии, Исландии, Эстонии и Шотландии), а также регистрационную медицинскую информацию о вакцинации от COVID-19 в Швеции. Всего в исследованиях приняли участие 325298 человек. Ученые уточнили, что 85% испытуемых были привиты первой дозой вакцины от COVID-19 до 30 сентября 2021 года.

Исследования шведского реестра показали, что в целом люди с психическими заболеваниями получали первую дозу препарата реже на 9%, а зависимые от психоактивных веществ лица — на 16%. Дополнительный стратифицированный по полу анализ шведской когорты показал значимую связь между тревогой, депрессией симптомами и более низкой посещаемостью медучреждений для первой вакцинации среди мужчин, но не женщин.

Ученые добавили, что охват вакцинацией среди людей с психическими заболеваниями и без них (а также с симптомами тревоги или депрессии и без) был одинаковым. По мнению исследователей, это свидетельствует об успешности кампании по вакцинации против COVID-19.

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