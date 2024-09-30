В НАТО не увидели изменений в ядерной доктрине России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не увидел изменений в ядерной доктрине России, которые бы потребовали перемен с его стороны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Генсек НАТО также призвал членов альянса продолжать поддерживать Украину и не поддаваться на исходящую из РФ «ядерную риторику».

29 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что корректировки в Основы госполитики в области ядерного сдерживания стали необходимы из-за нагнетания напряженности у границ РФ.

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в ядерную доктрину РФ.

Ранее Лавров выразил надежду на осознание Западом новой ядерной доктрины России.