Песков рассказал, может ли Россия использовать ядерное оружие в связи с атаками БПЛА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, могут ли многочисленные атаки украинских беспилотников на российские регионы стать поводом для использования Москвой ядерного оружия.

Минобороны сообщало, что в течение минувших выходных над регионами России средства противовоздушной обороны сбили 125 украинских беспилотников.

«Не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу (к новой ядерной доктрине — прим. ред.). Этот документ чрезвычайно важный, приняты важные решения. Но специальная военная операция продолжается своим ходом. Здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки», — сказал представитель Кремля.

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в ядерную доктрину РФ.

Также предполагается, что теперь достоверные сведения о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлекут ядерный ответ. Речь идет о самолетах тактической и стратегической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

Ранее Путин назвал страну, которую Россия будет готова защищать при помощи ядерного оружия.