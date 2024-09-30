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В Госдуме оценили слова немецкого депутата об отмене санкций против России

Депутат Журова: для отмены санкций против РФ нужна поддержка половины Европы

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что для снятия антироссийских санкций нужна поддержка половины европейских стран. Так в разговоре с «Лентой.Ru» она прокомментировала слова депутата от «Альтернативы для Германии» Штефана Котре о том, что в случае вхождения в правительство ФРГ партия будет настаивать на снятии ограничений с РФ.

«У них есть понимание наших взаимоотношений, но они же не смогут убедить всех, к сожалению. Это политический риск для них, смелость, потому что сейчас мало кто такое может сказать вслух», — сказала Журова.

Она отметила, что «остальные помалкивают» и, наоборот, стараются вводить еще больше санкций против России. По мнению депутата, большинство в любом случае не будет голосовать за отмену рестрикций. Голоса Германии для решения этого вопроса недостаточно, считает Журова.

«Если половина стран Европы не начнет так же говорить, ничего не будет», — сказала депутат.

До этого член немецкого парламента (бундестага) от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что в случае вхождения в правительство ФРГ политическая сила отменила бы санкции в адрес Москвы и прекратила агрессивные действия против России, так как это не в интересах Берлина.

Ранее Путин рассказал о надежде Запада на выгоду от введения санкций.

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