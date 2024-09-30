На Украине рассказали о попытках демократов США превратить Зеленского в «козырную карту»

Демократическая партия США во время визита Владимира Зеленского попыталась превратить украинского лидера в козырь, а республиканцы планируют сделать обратное.

Об этом в своем Telegram-канале заявил находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Учитывая, что демократы в США попытались использовать Зеленского как козырную карту в своей кампании, следует ожидать совершенно противоположных действий от республиканцев», — считает Дубинский.

Политик предрек, что Украина станет «октябрьским нежданчиком» на предстоящих выборах президента Соединенных Штатов. Нардеп также счел «цветочками» требование спикера конгресса США Майка Джонсона снять с должности посла Украины Оксану Маркарову за вмешательство в выборы. «Ягодками», по его словам, станут призывы уволить главу офиса Зеленского Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова за коррупцию.

Ранее поездка Владимира Зеленского на оружейный завод в родной город Джо Байдена в штате Пенсильвания вызвала политический скандал в США. Представители Республиканской партии обвинили Зеленского в поддержке демократов и заявили, что его визит на завод является частью предвыборной кампании кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

В результате спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского «немедленно уволить» посла Украины в США Оксану Маркарову. По мнению Джонсона, Маркаровой нельзя доверить честную и эффективную работу в качестве посла в США. Впоследствии Джонсон отказался проводить встречу с Зеленским.

Ранее в США сделали обратился для Киева заявление после встречи Трампа и Зеленского.