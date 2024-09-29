В США сделали неутешительное для Киева заявление после встречи Трампа и Зеленского

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в случае победы республиканца на предстоящих президентских выборах с точки зрения американской поддержки для Украины «все будет кончено». В беседе с телеканалом CNN он прокомментировал прошедшую встречу Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке.

Он предположил, что Трамп встретился с украинским лидером, «чтобы успокоить нервы некоторых республиканцев, которые презирают Трампа и не хотят голосовать за него». Болтон считает, что картина встречи с Зеленским должна убедить некоторых членов партии в том, «Трамп не будет таким уж плохим».

«Я бы хотел разбить этот пузырь, потому что, по-моему, с точки зрения американской поддержки Украины, если Трамп победит, то, по-моему, все кончено», — сказал он.

Лидер Украины и кандидат в президенты США провели встречу в «башне Трампа» в Нью-Йорке 27 сентября. Зеленский прибыл туда под усиленной охраной. Встреча Трампа и президента Украины продлилась около часа. Бывший американский президент согласился на переговоры с Зеленским после того, как получил от него письмо с соответствующей просьбой. Для этой встречи президент Украины задержался в Нью-Йорке, где ранее выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В США он также проводил переговоры с президентом США Джо Байденом и вице-президентом, кандидатом на пост главы государства от Демократической партии Камалой Харрис. Стороны обсуждали военную помощь Киеву и поддержку энергосистемы Украины.

Ранее американский сенатор оскорбил Зеленского из-за его нападок на Трампа и Вэнса.