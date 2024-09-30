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Глава МИД Украины отправился в Венгрию обсуждать членство в ЕС и НАТО

Глава МИД Украины Сибига отправился в Венгрию обсудить членство в ЕС и НАТО

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Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отправился с рабочим визитом в Венгрию, где проведет встречу со своим коллегой Петером Сийярто, в ходе которой обсудит членство Киева в НАТО и Европейском союзе (ЕС). Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства страны.

«Ключевыми темами обсуждения станут развитие добрососедских отношений, реализация совместных проектов, в частности в сферах экономики, пограничной инфраструктуры, защиты прав национальных меньшинств, продвижения к вступлению Украины в ЕС и НАТО», — говорится в заявлении.

Кроме того, стороны обсудят так называемую формулу мира Владимира Зеленского как единственный путь к справедливому завершению конфликта Москвы и Киева, говорится в тексте.

В декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ответственность за ухудшение венгерско-украинских отношений несет Украина. По его словам, на отношения между Будапештом и Киевом повлияла ситуация в Закарпатье.

5 марта 2024 года МИД Венгрии заявил о прогрессе в переговорах с Украиной по правам венгров Закарпатья. Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона не просила ничего более, только возвращения тех прав, которыми обладали венгры Закарпатья.

Министр выразил надежду на то, что в будущем украинская сторона сдвинется со своих догматических позиций и сможет показать какой-то прогресс в отношении прав меньшинств.

Ранее большинство венгров выступили против членства Украины в ЕС.

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