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Правительство ФРГ обвинили в безразличии к подрыву «Северных потоков»

Депутат Котре указал на безразличие властей ФРГ к подрыву «Северных потоков»

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РИА Новости

Член немецкого парламента (бундестага) от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что власти ФРГ не отвечают на запрос относительно возможностей тесного взаимодействия с Украиной на фоне обвинений в причастности Киева к подрыву «Северных потоков». Его слова приводит РИА Новости.

Депутат считает, что своим бездействием правительство Шольца демонстрирует безразличие к атакам на инфраструктуру Германии. Котре заявил, что направил запрос в правительство о том, как оно взаимодействует с Киевом по этому вопросу и возможно ли между сторонами доверительное сотрудничество, но ответа так и не получил.

«Это показывает, что федеральному правительству совершенно не важно, как ведут себя другие игроки и разрушат ли они немецкую инфраструктуру или нет», — считает политик.

До этого генпрокуратура Германии, отвечающая за расследование диверсии на газопроводах «Северный поток», заявила, что не будет раскрывать детали следствия.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее Володин высказался об ответственности для инициаторов терактов на «Севпотоках».

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