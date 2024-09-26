Володин высказался об ответственности для инициаторов терактов на «Севпотоках»

Организаторы и исполнители подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» должны ответить за свои преступления, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале, подводя итоги двум годам, прошедшим с даты терактов на «Севпотоках».

«Считаю, что инициаторы и исполнители диверсии на «Северных потоках» должны понести ответственность. Срока давности здесь не существует», — высказался спикер нижней палаты парламента.

Он также отметил, что Россию до сих пор не ознакомили с ходом расследования дела о взрывах, а версия о «проукраинской группировке» вызывает у него только смех.

Кроме того, Володин обвинил в подрыве «Севпотоков» США и лично американского президента Джо Байдена. Спикер ГД заявил, что их целью было лишить европейцев дешевого газа из РФ, вынудив закупать топливо у Штатов по завышенной цене.

Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

В августе немецкие СМИ писали, что генпрокуратура ФРГ подозревает в причастности к диверсии украинских инструкторов по дайвингу и даже выдало ордер на арест одного из них. По данным газеты Suddeutsche Zeitung, речь шла о Владимире Ж. — сотруднике школы подводного плавания, который в последнее время проживал в Польше. 25 сентября Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых.

Ранее глава МИД Венгрии назвал шуткой расследования по «Северным потокам».