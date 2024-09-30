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Путин назвал Запад виновником украинского кризиса

Путин обвинил Запад в подлоге и обмане по урегулированию на Украине с 2014 года

Россия после 2014 года пыталась миром решить конфликт в Донецкой и Луганской народных республиках, но это закончилось ложью, подлогом и обманом со стороны Запада. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в видеообращении по случаю годовщины присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации.

По словам политика, западные элиты превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию.

В этом же видео российский лидер заявил, что Запад после 2014 года готовил Украину к новой карательной операции против Юго-Востока, атакам на Крым и другие регионы России.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, стали субъектами Российской Федерации. Киев результатов референдумов до сих пор не признает.

Ранее Владимир Путин предупредил западную элиту о конце «бала вампиров».

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