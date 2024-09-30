Путин заявил, что правда на стороне России

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ сможет достичь всех намеченных целей, поскольку именно на ее стороне правда. Его слова в поздравлении по случаю Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией приводятся на сайте Кремля.

«Правда на нашей стороне! Все намеченные цели будут достигнуты!» — сказал глава государства.

Путин также выразил благодарность всем россиянам, включившимся в восстановление новых регионов РФ.

30 сентября 2022 года президент России подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Референдумы на этих территориях проходили с 23 по 27 сентября.

В начале сентября этого года Путин заявлял, что РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, однако для них надо разобраться с «бандитами», которые проникли на территорию страны. 14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел глава государства говорил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий новых регионов РФ.

Ранее губернатор Херсонской области заявил об интеграции региона во все сферы жизни России.