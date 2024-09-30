Британский политолог раскрыл, как закончится конфликт на Украине

Британский политолог Анатоль Ливен в статье для портала UnHerd заявил, что сейчас западные политики все чаще признают, что конфликт на Украине можно разрешить только через переговоры и соглашения с Россией на условиях, близких к оговоренным в Стамбуле в первые недели после начала спецоперации.

Он уточнил, что представителям Украины будет нужно подписать договор о нейтралитете в сопровождении некоторых международных гарантий безопасности и территориальной целостности.

Политолог уверен, что у Киева появляется все больше признаков согласия с тем, что такой путь — лучшее, на что сейчас может рассчитывать Украина.

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц оценил текущий баланс сил в российско-украинском конфликте для Киева и Запада. Он подчеркнул, что если сегодня спустя 2,5 года после обострения конфликта посмотреть на баланс сил, то он является «весьма ужасным и очень отрезвляющим». По мнению Мерца, Запад начал действовать слишком поздно и сделал слишком мало.

Ранее Европу призвали отказаться от «мирного мышления» по Украине.